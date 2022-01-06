الصدريون يبلغون الإطار: لا مشاركة في حكومة تضم نوري المالكي

شفق نيوز/ افاد قيادي في ائتلاف دولة القانون يوم الخميس، بأن التيار الصدري وجه رسالة، إلى قيادات الاطار التنسيقي تؤكد عدم مشاركة الكتلة الصدرية في أي حكومة تضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، لوكالة شفق نيوز، ان "الصدريين اوصلوا رسالة إلى قيادات الإطار التنسيقي مفادها ان التيار الصدري لن يشارك اي حكومة تضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، رغم أن الأمور كانت جية وكان هناك توافق واتفاق بين الطرفين لغرض تشكيل الكتلة الاكبر وتشكيل الحكومة الجديد".

وبين الركابي؛ ان "الاطار التنسيقي، متماسك ولا يمكن له القبول بابعاد احد اقوى اطرافه، خصوصاً ان ائتلاف دولة القانون، هو الاكثر عدداً للمقاعد البرلمانية بين قوى الاطار، ولهذا التفاوض مستمر مع التيار الصدري، لغرض تشكيل الكتلة الاكبر والحكومة، بمشاركة كل قوى الإطار، دون اقصاء اي طرف سياسي".