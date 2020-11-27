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الصدريون يبدأون حملتهم الانتخابية مبكرا.. تظاهرات حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات

Category: سیاسة

Date: 2020-11-27T10:37:18+0000
الصدريون يبدأون حملتهم الانتخابية مبكرا.. تظاهرات حاشدة في بغداد وعدد من المحافظات

شفق نيوز/ نظم أنصار التيار الصدري في بغداد والمحافظات، يوم الجمعة، تظاهرة حاشدة وإقامة صلاة موحدة، استجابة لدعوة أطلقها صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار مقتدى الصدر، ضمن حملة منسقة للانتخابات المقبلة.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية؛ إن أنصار التيار الصدري توافدوا على ساحات الاعتصام في ساعات مبكرة من صباح اليوم لتنظيم تظاهرة حاشدة وإقامة صلاة الجمعة، استجابة لدعوة المقرب من الصدر صالح محمد العراقي، وذلك ضمن الترويج المبكر للانتخابات المقبلة.

وأشار مراسلونا؛ إلى أن الصدريين أقاموا صلاة موحدة وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في بغداد؛ أن ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد استقبلت متظاهرين من اتباع التيار الصدري قدموا من ثلاث محافظات هي النجف وكربلاء اضافة إلى بغداد.

وكان صالح محمد العراقي، وهو ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي، مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قد دعا أنصار التيار إلى تنظيم تظاهرة مليونية في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، باستثناء محافظتيّ النجف وكربلاء حيث طالب جماهيره فيهما بالتوجه إلى ساحة التحرير وسط بغداد للتظاهر وإقامة صلاة الجمعة فيها.

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