الصحة توصي برفع الحظر الشامل وتشديد الإجراءات الوقائية.. وثيقة

شفق نيوز/ أوصت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الخميس، بإلغاء حظر التجوال الشامل والاكتفاء بالجزئي، مشددة على الالتزام بالإجراءات الوقائية ومعاقبة المخالفين.

وذكرت الوزارة في توصية مرفوعة إلى الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أنه "نظرا لتدني اعداد متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا بسبب حظر التجوال الشامل، ولضمان وصول المواطنين للمنافذ التلقيحية، نوصي بإيقاف حظر التجوال الشامل طيلة أيام العيد وما بعده، واستئناف حظر التجوال الجزئي من الساعة 9 مساء الى الساعة الخامسة صباحا طيلة أيام الأسبوع".

وأكدت على "الاستمرار بغلق المولات والمطاعم والكافتريات والمقاهي وقاعات المناسبات ودور السينما والمسابح والمتنزهات ومراكز التجميل والمساجات خلال فترة العيد فقط".

وأضافت "السماح بفتح المولات والمطاعم والكافتريات والمقاهي ما بعد فترة العيد من الساعة الخامسة صباحا الى الساعة التاسعة مساء والاستمرار بغلق قاعات المناسبات ودور السينما والمسابح".

وشددت الوزارة على "منع استخدام الاراكيل في كافة المطاعم والمقاهي والكافتريات والاماكن الترفيهية الاخرى، وغلق المكان المخالف غلقا تاما لمدة 90 يوما".

وطالبت بـ"التقيد بتطبيق الاجراءات الوقائية من لبس الكمامات الطبية والتباعد البدني داخل وسائل النقل الجماعي كافة ومحاسبة المخالفين وفرض الغرامات بحقهم".

وحثت الوزارة على "تعطيل الدوام الرسمي في الدوائر ذات التجمعات المزدحمة من تاريخ 17/5/2021 ولغاية 20/5/2021 وتعطى الصلاحية للوزراء بتحديد تلك الدوائر ويستثنى منها المؤسسات الصحية والامنية".

وأشارت الى "التأكيد على عدم السماح بدخول المنتسبين والمراجعين كافة الى الدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية بدون لبس الكمامات مع الالتزام بمسافة التباعد البدني بين المراجعين مع وضع اللافتات والبوسترات التي تبين ذلك عند المداخل وداخل الابنية".

ولفتت الى ضرورة "متابعة تطبيق الاجراءات الوقائية من لبس الكمامات والتباعد البدني في كافة المرافق من قبل الفرق الصحية والجهات الامنية كافة ومحاسبة المخالفين بشدة مع فرض العقوبات وبدون استثناء".

ودعت الوزارة "القنوات الاعلامية كافة الى تكثيف برامجها التوعوية وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات الوقائية وحث المواطنين لاخذ اللقاح في المنافذ التلقيحية الموجودة ضمن مناطقهم"، مشيرة الى "متابعة الوضع الوبائي ومراجعة كل الاجراءات وتحديثها حسب الموقف الوبائي".

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قررت التراجع عن فرض حظر التجوال الشامل والعودة الى الحظر الجزئي، مبيناً أنه خلال الساعات القليلة القادمة ستصدر الحكومة قرارا برفع حظر التجوال الشامل والإبقاء على الجزئي.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق قررت فرض حظر شامل للتجوال اعتبارا من يوم 12 من شهر آيار الجاري ولغاية 22 من الشهر ذاته ما عدا اقليم كوردستان للحد من معدل الإصابات المرتفع بالوباء في عموم مناطق ومدن البلاد.