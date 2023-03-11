الصحة النيابية: 130 مستشفى أهليا واستثمارياً في العراق غير مستوفية للشروط

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الصحة النيابية النيابية ماجد شنكالي، يوم السبت، أن هناك 130 مستشفى أهلي واستثماري في العراق لا تصلح أن تكون مستشفى بسبب صغر مساحتها، مؤكداً أن لجنته تتابع هذا الموضوع مع وزارة الصحة.

وقال شنكالي لوكالة شفق نيوز "هناك الكثير من المستشفيات الاهلية نراها لا تصلح أن تكون مستشفى وسنتابعها أيضا من خلال عمل لجنة الصحة والبيئة النيابية، حيث أن هناك 95 مستشفى اهلي وايضا 35 مستشفى استثماري تم إنشاؤها بالتعاون مع هيئة الاستثمار".

وأضاف أن "هذه المستشفيات جميعها تحتاج الى متابعة كبيرة، لأن الضوابط السابقة لانشاء مستشفى حددت أن تكون مساحة المستشفى لا نقل عن 600 متر مربع، وهذه المساحة صغيرة جدا، بل يجب ان تكون مساحة المستشفى الاهلي اكبر من ذلك ويجب ان يحتوي على ساحات وحدائق والكثير من الامور الاخرى".

وتابع شنكالي "يجب أن لا تقل مساحة المستشفى عن 2500 متر مربع أو أكثر ولكن لظروف خاصة وعدم وجود اراضي داخل المدن تم تشييد هذه المستشفيات وهي بالحقيقة هي أيضا لا تلبي الطموح".

وختم بالقول إن "لجنة الصحة والبيئة النيابية تتابع هذا الموضوع مع الكوادر المتقدمة في وزارة الصحة لتطوير عمل المستشفيات الحكومية والاهلية وإنشاء مراكز تخصصية".