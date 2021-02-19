الصحة النيابية تؤشر أعلى معدل للإصابات بثلاث محافظات: قد نلجأ للحظر الشامل

شفق نيوز/ رجحت لجنة الصحة النيابية، يوم الجمعة، اللجوء لحظر التجوال الشامل في عموم العراق بسبب تزايد الإصابات بفيروس كورونا، وبالأخص السلالة الجديدة منه، مشيرة إلى أن ثلاث مناطق مرشحة لتطبيق الحظر قبل غيرها.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي، تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها شفق نيوز، "إذا ما استمر هذا التصاعد السريع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وخصوصاً السلالة الجديدة المتحورة فإن ذلك يؤشر خطراً وضغطاً كبيرين على النظام الصحي في العراق".

وأضاف "من المؤكد في ظل هذه الظروف أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصاً في المحافظات والمناطق التي تسجل زيادة كبيرة في أعداد الإصابات"، مؤكداً أن "جانب الكرخ في بغداد ومحافظتي النجف وكربلاء هي الأعلى في تسجيل الإصابات وأعتقد أن هذه المناطق الثلاث مرشحة لأن يكون فيها حظر شامل في المرحلة المقبلة".

وحذر الموسوي من أن "السلالة الجديدة خطرة جداً وسببت الكثير من الأذى لأكثر من نظام صحي متطور حول العالم بسبب سرعة انتشار هذا الفيروس وكذلك شدة الأعراض وإصابته لجميع الأعمار ولا يوجد عمر مستثنى من الإصابة بالسلالة الجديدة".

وبشأن فاعلية اللقاح، أكد الموسوي أن كل التقارير العلمية الرصينة تشير إلى أنه فعال ضد السلالة القديمة والجديدة للفيروس.