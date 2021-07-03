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الصحة النيابية تستبعد فرض حظر للتجوال في الأيام المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-03T13:17:01+0000
الصحة النيابية تستبعد فرض حظر للتجوال في الأيام المقبلة

شفق نيوز/ حذرت لجنة الصحة النيابية، يوم السبت، من موجة ثالثة لفيروس كورونا تجتاح العراق، فيما استبعدت العودة إلى فرض حظر التجوال في الأيام المقبلة.

وقال عضو اللجنة جواد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الموجة الثالثة لفيروس كورونا دخلت للعراق، وللأسف الشديد لا يوجد أي التزام من قبل المواطنين بالتعليمات الصحية والوقاية من الفيروس".

وأضاف أن "لجنة الصحة النيابية لم ترفع اي توصيات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة بشأن فرض حظر التجوال خلال الأيام المقبلة وخلال عيد الأضحى".

يشار إلى أن الإصابات بفيروس كورونا في العراق ارتفاع بشكل غير مسبوق خلال الأيام الماضية حيث تجاوزت السبعة آلاف إصابة خلال 24 ساعة، وهو رقم لم يبلغه العراق منذ تفشي الوباء العام الماضي ولغاية الأسبوع الماضي.

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