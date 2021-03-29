الصحة النيابية ترد على التربية: عشرات الطلبة والتدريسيين أصيبوا بكورونا

شفق نيوز/ أكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي، يوم الاثنين، تسجيل اصابات لدى الكوادر التدريسية والطلبة بفيروس كورونا، محملا وزارة التربية مسؤولية عدم تطبيق التباعد الوقائي.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "ما نشر من قبل وزارة التربية بشأن عدم تسجيل اصابات لدى الكوادر التدريسية والطلبة بفيروس كورونا غير صحيح".

وأضاف أن "التقارير الطبية تؤكد تسجيل عشرات الاصابات لدى الكوادر التدريسية والطلبة بكورونا اثناء اداء امتحانات نصف السنة"، مبينا ان "وزارة التربية تتحمل مسؤولية عدم تطبيق التباعد الوقائي بين الطلبة اثناء فترة الامتحانات".

وحذر الموسوي من ارتفاع معدل الاصابات خلال الايام المقبلة، بعد تسجيل اصابات لدى طلبة المدارس.

وكان وزير التربية علي حميد الدليمي، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن الفرق الصحية المتواجدة في المدارس للإشراف على تطبيق الإجراءات الوقائية خلال امتحانات نصف السنة، لم تسجل إصابات لدى الكوادر التدريسية والطلبة.

وهو تصريح فوجئ به المعنيين والمتتبعين لأخبار وباء كورونا، حيث شهدت العديد من المناطق في مختلف المحافظات تسجيل إصابات بفيروس كورونا بين الطلبة والكوادر التدريسية.