الصحة العراقية والاردنية تبحثان مواجهة كورونا وتوقعان اتفاقية تعاون

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن عقد مباحثات موسعة مع نظيرتها الاردنية لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا، مشيرة الى توقيع اتفاقية عمل مشتركة.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الوزير حسن محمد التميمي ناقش، اليوم، في بغداد مع نظيره الاردني نذير عبيدات افق التعاون المشترك بين البلدين، مبينة أن ذلك جاء على هامش زيارة الوفد الاردني الى بغداد اليوم".

وأوضحت الوزارة أن "الوزير التميمي عقد اجتماعاً موسعاً مع نظيره الاردني"، مشيرة إلى أن "الاجتماع تناول الجهود المتخذة لمجابهة جائحة كورونا وكذلك المواضيع ذات الاهتمام المشترك فيما يخص تبادل الخبرات وتدريب الملاكات الطبية والتمريضية والاعتراف المتبادل بالشهادات والنهوض بالواقع الدوائي".

وأشاد الوزير الاردني عبيدات، بحسب البيان، بجهود وزارة الصحة لمجابهة جائحة كورونا.

ونوهت الوزارة الى أن "وزير الصحة والبيئة العراقي ووزير الصحة في المملكة الاردنية الهاشمية وقعا اتفاقية للتعاون المشترك بين البلدين بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس وزراء الاردن بشر الخصاونة".