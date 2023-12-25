الصالحي: المفوضية لم تدقق سجل ناخبيّ كركوك و260 ألف شخص "غرباء" شاركوا بالانتخابات

شفق نيوز/ قال النائب التركماني أرشد الصالحي، يوم الاثنين، إن 260 ألف ناخب ليسوا من أهالي كركوك شاركوا بانتخابات مجلس المحافظة، مؤكداً أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أجرت انتخابات كركوك دون تدقيق سجل الناخبين.

وقال الصالحي لوكالة شفق نيوز، إن "المناطق التركمانية في كركوك شهدت عدم ظهور بصمات للناخبين في المناطق التركمانية بشكل واسع جداً، ولدينا معاناة من عدم إكمال سجل الناخبين".

وأضاف "أنا اجتمعت مع رئيس مجلس المفوضين ورئيس اللجنة العليا المشرفة على تدقيق سجلات الناخبين أوضحوا أنهم لم يتمكنوا من تدقيق سجل الناخبين وقالوا إننا سنذهب إلى انتخابات مجلس محافظة كركوك دون تدقيق سجل الناخبين".

وأضاف "أكثر من 260 ألف شخص شاركوا بانتخابات مجلس محافظة كركوك على الرغم من أنهم ليسوا من سكنة كركوك بحسب وثيقة لوزارة التجارة أكدت فيها وجود اختلاف بين البطاقات التموينية مع هويات الأحوال المدنية لهؤلاء الأشخاص، لذلك نؤكد أن الاعتماد على قاعدة البيانات وفق البطاقة التموينية أمر خاطئ ويجب اللجوء إلى البطاقة الموحدة".

وبين الصالحي أن "التركمان سيتحالفون مع الطرف الذي سيضمن حقوق مكونهم وفي الوقت نفسه فإن كركوك لا تتحمل إدارة من طرف واحد أو طرفين ويجب أن تكون الإدارة مشتركة وهذا كان اتفاقنا السياسي والقانوني أن يتم توزيع المناصب الإدارية بعدالة دون النظر إلى نتائج الانتخابات"، مبيناً أن "الأمور غير واضحة حتى الآن للبدء باتفاقات سياسية تعقب انتخابات مجالس المحافظات".

وبشأن مشاركة التركمان في الإدلاء بأصواتهم، أوضح الصالحي أن "مشاركة التركمان بالانتخابات كانت جيدة بنسبة 60% تقريباً".