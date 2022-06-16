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الصافي يصدر توضيحاً بشأن "مراقبة السيستاني للانسداد السياسي"

Category: سیاسة

Date: 2022-06-16T19:56:11+0000
الصافي يصدر توضيحاً بشأن "مراقبة السيستاني للانسداد السياسي"

شفق نيوز/ أصدر ممثل المرجع الديني الأعلى للشيعة، علي السيستاني (المتولّي الشرعيّ للعتبة العبّاسية)، أحمد الصافي، يوم الخميس، توضيحاً بشأن ما ورد في خطابه الأخير.

وقال الصافي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنّ "ما ورَدَ في كلمتِه في حفل افتتاح مهرجان فتوى الدّفاع المقدّسة السادس، في العتبة العبّاسية، إنّما كانَ يعبّرُ عن وجهة نظره تجاه الأحداث التي مرّ بها البلد".

وأضاف ممثل السيستاني، أن ما صدر عنه "لم يكنْ بتوجيهٍ من المرجعيّة الدينيّة، ولا يعبّر عن موقفها بشأن الوضع السياسي الراهن".

وكان الصافي، قد أكد في وقت سابق من اليوم، أن المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد، وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد، مشيراً إلى أن "من يتوقع انتهاء الفتنة فهو واهم، ونحتاج الى البصيرة في هذا الموضوع".

جاء ذلك في كلمة للصافي القاها في مهرجان "فتوى الدفاع المقدس الثقافي السادس"، الذي تقيمه العتبة العباسية، في مدينة كربلاء، بمناسبة ذكرى فتوى "الجهاد الكفائي" التي اطلقها المرجع السيستاني لمواجهة تنظيم "داعش" في العام 2014.

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