"الصادقون" تطلب جلسة برلمانية طارئة واستضافة الزيدي ووزراء وقادة امن.. وثيقة

شفق نيوز- بغداد

قدمت كتلة "الصادقون" النيابية، يوم الخميس، طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة طارئة خلال 48 ساعة، لمناقشة استهداف مقرات هيئة الحشد الشعبي وما وصفته بـ"انتهاك السيادة الوطنية"، تضمن جملة من المطالب والإجراءات الحكومية والبرلمانية.

وجاء في وثيقة حملت توقيع رئيس الكتلة النيابية عدي عواد كاظم محمود الحسين، وردت لوكالة شفق نيوز، أن الطلب استند إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، على خلفية الهجوم الذي استهدف، فجر الأربعاء 29 تموز 2026، مقرات هيئة الحشد الشعبي في سبع محافظات، وأسفر، عن مقتل ما لا يقل عن 20 من منتسبي الهيئة وإصابة 32 آخرين، فضلاً عن أضرار مادية.

وطالبت الكتلة بتخصيص الجلسة لمناقشة الهجوم وتداعياته، واستضافة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء علي الزيدي)، ووزراء الدفاع والخارجية، ومستشار الأمن الوطني، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، لتقديم إحاطة رسمية بشأن الحادث والإجراءات المتخذة.

كما دعت إلى تشكيل لجنة تحقيق نيابية مشتركة من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، وعضوية اللجنة القانونية ولجنة الشهداء والضحايا، تتولى التحقيق في ملابسات الهجوم وتقييم منظومة الدفاع الجوي، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوماً.

وتضمن الطلب التصويت على قرار نيابي يشمل إدانة الهجوم، وإلزام الحكومة بتقديم جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية من العراق، ومراجعة الاتفاقيات والتفاهمات الأمنية، وتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى استدعاء رؤساء البعثات الدبلوماسية المعنية وتسليمهم مذكرة احتجاج، وتعويض ذوي القتلى والجرحى.

وطالبت الكتلة أيضاً بإدراج مشروعي قانوني الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي وهيكلية وتنظيم هيئة الحشد الشعبي ضمن أولويات التشريع، إلى جانب إلزام الحكومة بتقديم خطة عاجلة لتطوير القدرات الدفاعية وشراء منظومات دفاع جوي، مع رفع تقرير إلى مجلس النواب خلال 30 يوماً.

وبحسب الوثيقة، وقع الطلب 28 نائباً من أعضاء كتلة الصادقون النيابية، مع الإشارة إلى أن الكتلة ستودع لاحقاً تواقيع تكميلية من كتل نيابية حليفة لاستكمال النصاب المنصوص عليه دستورياً.

وتعرضت مقار هيئة الحشد الشعبي في مناطق متفرقة من العراق، فجر أمس الأربعاء، لقصف سعودي - أميركي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وسط استنكار شعبي ورسمي.