"الصادقون" ترفض إجراءات مجلس المثنى و"تتبرأ" من رئيسه

رفضت "حركة الصادقون"، مساء اليوم الأربعاء، إجراءات الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة المثنى التي تقرر فيها قبول "استقالة" المحافظ مهند العتابي، واختيار أحمد منفي جودة بديلاً عنه، فيما أعلنت تبرؤها من رئيس مجلس المحافظة أحمد محسن دريول، وذلك لـ"عدم التزامه" بقراراتها.

وذكرت الحركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "انطلاقاً من مسؤوليتنا السياسية والوطنية، نؤكد احترامنا للتحالفات القائمة ضمن الحكومات المحلية، وحرصنا الدائم على الالتزام بالعهود والاتفاقات التي أبرمت بين القوى السياسية، كما نجدد دعمنا لاستحقاق تحالف النهج الوطني في محافظة المثنى انسجاماً مع ما تم الاتفاق عليه في الأطر السياسية المعتمدة".

وأضافت "وفيما يتعلق بما جرى في الجلسة الأخيرة لمجلس المحافظة، فإننا نُبدي رفضاً للإجراءات التي اتخذت فيها، وتعلن بشكل واضح أن أحمد محسن دريول لا يمثل حركة الصادقون، ونعده خارج إطار حركتنا، وذلك لعدم التزامه بالقرارات والتوجيهات السياسية الصادرة عن القيادة المركزية".

وكان رئيس مجلس محافظة المثنى أحمد محسن دريول، أكد في وقت سابق من اليوم، التزامه الكامل بقرارات السلطة القضائية، عقب صدور أمر ولائي بإيقاف إجراءات تنفيذ قراراته المتعلقة بقبول استقالة المحافظ مهند العتابي والشروع باختيار بديلاً عنه، داعياً في الوقت ذاته إلى التهدئة والحفاظ على الاستقرار داخل المحافظة.

وكان محافظ المثنى السابق، مهند العتابي، أعلن الأربعاء، صدور أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات مجلس المحافظة المتعلقة بالاستقالة.

يذكر أن تحالف النهج الوطني أعرب الأربعاء، عن رفضه لما جرى في جلسة مجلس محافظة المثنى الأخيرة والتي شهدت استقالة رئيس الحكومة المحلية مهند العتابي وانتخاب آخر بدلاً منه، معتبراً أنها شهدت "تجاوزات قانونية صريحة ومخالفات إجرائية جسيمة".

في المقابل، قال رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في تغريدة على منصة "إكس"، إن "منصب محافظ المثنى هو استحقاق لدولة القانون وفقاً للتوافق داخل الإطار التنسيقي، ولا يمكن القبول بذهابه إلى أي جهة أخرى".

هذا وكان مجلس محافظة المثنى، انتخب، يوم أمس الثلاثاء، أحمد منفي جودة محافظاً جديداً، بعد إعلان تقديم استقالة المحافظ السابق مهند العتابي الذي أكد حضوره إلى مبنى مجلس المحافظة تلبية لكتاب رسمي يتعلق بعقد جلسة استجواب، نافياً في الوقت ذاته تقديمه أي استقالة من منصبه.