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الصابئة المندائيين يؤكدون للكاظمي تمسكهم بهويتهم العراقية والحفاظ عليها

Category: سیاسة

Date: 2021-09-04T14:57:38+0000
الصابئة المندائيين يؤكدون للكاظمي تمسكهم بهويتهم العراقية والحفاظ عليها

شفق نيوز/ أكّد رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم ستار جبار حلو، يوم السبت، أن الصابئة العراقيين متمسكون بهويتهم العراقية والحفاظ عليها.

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاخير استقبل، رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم، وعدداً من الشخصيات الصابئية، ورحّب في مستهل اللقاء بالوفد، واستمع إلى جملة من المشكلات والطروحات، ووجّه بمتابعتها سريعاً".

وقال الكاظمي إن "العراق يفخر بتنوعه الإثني، وأن قوة هذا التنوع، تساعد في بناء الاستقرار، وترسخ مبدأ التسامح والمحبة، وتعزز أيضاً التعايش السلمي بين أطيافه".

من جانبه أكّد رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم ستار جبار حلو، أن "الصابئة العراقيين متمسكون بهويتهم العراقية والحفاظ عليها، فهم أبناء هذه الأرض، التي تحتضن كل أطياف العراق وإثنياته، وبيّن أنهم حريصون على المشاركة في بناء بلدهم، وأن يكون العراق قوياً آمناً ومستقراً".

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