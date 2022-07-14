الشيوعي العراقي يؤجل حفل "14 تموز" بسبب وفاة "كريم احمد"

شفق نيوز/ قرر الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الخميس، تأجيل حفل بمناسبة "ثورة 14 تموز" بسبب وفاة السكرتير الاسبق"كريم احمد".

وقال الحزب في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، "تقرر تأجيل الحفل الخطابي والفني بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة 14 تموز المقرر اقامته عصر اليوم، وذلك بسبب وفاة الرفيق المناضل كريم احمد السكرتير الاسبق للحزب الشيوعي العراقي والكوردستاني".

وبين أنه "سيتم في وقت اخر الاعلان عن الموعد الجديد للحفل".

وتوفي اليوم الخميس، السكرتير السابق للحزب الشيوعي الكوردستاني كريم أحمد عن عمر ناهز 100 عام في اربيل .

وشغل "كريم احمد" المولود عام 1922 في قرية باقرتة التابعة لقضاء كويسنجق في اربيل، منصب سكرتير الحزب الشيوعي العراقي لمدة، ثم شغل منصب سكرتير الحزب الشيوعي الكوردستاني.