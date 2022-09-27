الشيوعي العراقي بشأن "ائتلاف إدارة الدولة": يعمل على إبقاء المحاصصة والفساد

شفق نيوز/ علق الحزب الشيوعي العراقي، اليوم الثلاثاء، عن توجه بعض القوى السياسية لتشكيل "ائتلاف إدارة الدولة" الهادف لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي لوكالة شفق نيوز، ان "تشكيل ائتلاف إدارة الدولة يهدف الى حل الخلافات والصراعات ما بين القوى المتنفذة على السلطة وليس حل للأزمات التي يمر بها العراق على مختلف الأصعدة، خصوصاً أن قوى هذا الائتلاف هي نفسها قوى المحاصصة التي شكلت جميع الحكومات السابقة".

وبين فهمي؛ أن "الهدف من تشكيل ائتلاف إدارة الدولة يهدف الى تشكيل حكومة المحاصصة وإعادة نظام المحاصصة لبقاء عمليات الفساد والسيطرة على الدولة ومقدراتها، وهذا الائتلاف لن يحل أي أزمة، بل سوف يعمقها خلال المرحلة المقبلة، خصوصا مع وجود الغضب الشعبي في الشارع، وقرب انطلاق احتجاجات شعبية ضد النظام السياسي في العراق".

وأكدت قيادات في تحالف الإطار التنسيقي الاقتراب من الإعلان عن تشكيل تحالف "إدارة الدولة"، ويضم القوى العربية السنية والكوردية بالإضافة إلى "التنسيقي"، في خطوة تهدف إلى المضي باستئناف عمل البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.

حديث الإطار جاء بعد اجتماع لقيادات من الإطار التنسيقي، وتحالف "السيادة"، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني وتحالف "العزم".

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان العراقي جلسته غدا الأربعاء، لكن جدول أعمال الجلسة تضمن التصويت على إقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي في خطوة عدت مفاجئة.