سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشيعة والكورد والسنة يقدمون مرشحيهم لشغل منصب رئيس البرلمان ونائبيه

Category: سیاسة

Date: 2022-01-09T10:06:37+0000
الشيعة والكورد والسنة يقدمون مرشحيهم لشغل منصب رئيس البرلمان ونائبيه

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاحد، عن تقديم خمسة مرشحين من القوى الشيعية لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكتلة الصدرية تعتزم ترشيح كل من حاكم الزاملي وحسن الكعبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان".

واوضح أن "كتلة الإطار التنسيقي تعتزم ترشيح كل من أحمد الاسدي وعطوان العطواني وعالية نصيف لذات المنصب".

ولفت المصدر إلى أن "الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اتفقا على تسمية النائب الفائز عن الحزب الديمقراطي (شاخوان عبد الله) لشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان".

وتابع أن "عدم الاتفاق على تسمية المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونوابه أخّر انعقاد الجلسة إلى ظهر اليوم عن موعدها المحدد في الساعة الـ11 صباحاً".

فيما كشف مصدر في تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، لوكالة شفق نيوز، أن الأخير يقود "حراكاً للجمع بين الأطراف الشيعية المتمثلة بالكتلة الصدرية والاطار التنسيقي للاتفاق على تسمية احد المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان".

واشار الى ان "المرشحين الأوفر حظاً للمنصب هما، احمد الاسدي عن الإطار التنسيقي، وحاكم الزاملي عن الكتلة الصدرية، ووسيتم عقد اجتماع خلال الساعة المقبلة بين قيادات الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي بهذا الصدد".

وامس السبت، أعلن زعيما تحالفي "تقدم" محمد الحلبوسي و"عزم" خميس الخنجر توصلهما إلى اتفاق لتشكيل تحالف موحد في البرلمان برئاسة الخنجر وترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان.

related

رد مفاجئ من رئاسة البرلمان على استفسار الرئيس العراقي عن الكتلة الاكبر

Date: 2019-12-15 18:59:27
رد مفاجئ من رئاسة البرلمان على استفسار الرئيس العراقي عن الكتلة الاكبر

"العزم" يسمي مرشحه لمنصب رئيس البرلمان العراقي

Date: 2021-12-25 10:14:55
"العزم" يسمي مرشحه لمنصب رئيس البرلمان العراقي

البرلمان يخاطب الرئيس العراقي رسميا بشأن مواصفات رئيس الحكومة الجديد

Date: 2019-12-16 15:53:27
البرلمان يخاطب الرئيس العراقي رسميا بشأن مواصفات رئيس الحكومة الجديد

طبخة الحلبوسي تنضج وتثير حفيظة "عزم": تقدم يبلغ الشركاء بحسم رئاسة البرلمان

Date: 2021-12-26 17:53:15
طبخة الحلبوسي تنضج وتثير حفيظة "عزم": تقدم يبلغ الشركاء بحسم رئاسة البرلمان

نائب رئيس البرلمان يفاجئ برهم صالح: تم اعلامكم قبل اكثر من سنة بالكتلة الاكبر عددا

Date: 2019-12-16 16:01:17
نائب رئيس البرلمان يفاجئ برهم صالح: تم اعلامكم قبل اكثر من سنة بالكتلة الاكبر عددا

نائب عنها: ديالى لن تقدم اي مرشح لرئاسة البرلمان

Date: 2021-12-31 15:54:20
نائب عنها: ديالى لن تقدم اي مرشح لرئاسة البرلمان

مفاجأة.. تعرف على الكتلة النيابية الاكبر عددا في البرلمان

Date: 2019-12-16 16:16:31
مفاجأة.. تعرف على الكتلة النيابية الاكبر عددا في البرلمان

"حتى الآن".. تحالف الخنجر لم يقدم مرشحاً لرئاسة البرلمان

Date: 2022-01-07 18:41:50
"حتى الآن".. تحالف الخنجر لم يقدم مرشحاً لرئاسة البرلمان