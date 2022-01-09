الشيعة والكورد والسنة يقدمون مرشحيهم لشغل منصب رئيس البرلمان ونائبيه

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاحد، عن تقديم خمسة مرشحين من القوى الشيعية لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكتلة الصدرية تعتزم ترشيح كل من حاكم الزاملي وحسن الكعبي لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان".

واوضح أن "كتلة الإطار التنسيقي تعتزم ترشيح كل من أحمد الاسدي وعطوان العطواني وعالية نصيف لذات المنصب".

ولفت المصدر إلى أن "الحزبين الكورديين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اتفقا على تسمية النائب الفائز عن الحزب الديمقراطي (شاخوان عبد الله) لشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان".

وتابع أن "عدم الاتفاق على تسمية المرشحين لمنصب رئيس البرلمان ونوابه أخّر انعقاد الجلسة إلى ظهر اليوم عن موعدها المحدد في الساعة الـ11 صباحاً".

فيما كشف مصدر في تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، لوكالة شفق نيوز، أن الأخير يقود "حراكاً للجمع بين الأطراف الشيعية المتمثلة بالكتلة الصدرية والاطار التنسيقي للاتفاق على تسمية احد المرشحين لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان".

واشار الى ان "المرشحين الأوفر حظاً للمنصب هما، احمد الاسدي عن الإطار التنسيقي، وحاكم الزاملي عن الكتلة الصدرية، ووسيتم عقد اجتماع خلال الساعة المقبلة بين قيادات الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي بهذا الصدد".

وامس السبت، أعلن زعيما تحالفي "تقدم" محمد الحلبوسي و"عزم" خميس الخنجر توصلهما إلى اتفاق لتشكيل تحالف موحد في البرلمان برئاسة الخنجر وترشيح الحلبوسي لرئاسة البرلمان.