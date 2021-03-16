الشيعة والسنة يحشدون نوابهم لتمرير قانون بمعزل عن الكورد

شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، الثلاثاء، عن حشد كتل سياسية شيعية وسنية لنوابها في البرلمان من أجل تمرير ما تبقى من بنود قانون المحكمة الاتحادية بمعزل عن الكورد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هناك توجهاً لدى القوى السياسية الشيعية والسنية لحشد نوابهم والتصويت على قانون المحكمة الاتحادية بمعزل عن القوى الكوردية".

وأضاف، أن "التوجيه يتضمن خيارين؛ الأول مفاده تمرير المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية إذا أصبح عدد النواب الحاضرين بحدود 220 نائباً، أي في حال اكتمال نصاب الثلثين المطلوب لتمرير القانون".

وتابع المصدر بالقول، "إذا لم يكتمل نصاب الثلثين، فإن القوى السياسية الشيعية والسنية ستتوجه إلى التصويت على تعديل قانون المحكمة الاتحادية الساري بالاغلبية البسيطة دون الحاجة إلى حضور 220 من أصل 329 نائبا".

وكان البرلمان قد صوت على تمرير مواد قانون المحكمة الاتحادية باستثناء المواد 2 و3 و12 جراء خلافات عميقة بشأنها.

ويعترض الكورد إلى جانب الأقليات على إعطاء حق التصويت لفقهاء الشريعة الإسلامية في المحكمة الاتحادية، وتطالب بمنحهم سلطة استشارية فقط.

كما تدفع كتل شيعية وسنية باتجاه أن يكون التصويت في مجلس المحكمة بالأغلبية، إلا أن الكورد يريدون أن يكون التصويت بالاجماع.