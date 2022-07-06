"الشيخ علي يحلم".. الإطار التنسيقي يرد على أنباء اسقاط النظام السياسي

شفق نيوز/ رد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، على تصريحات النائب السابق فائق الشيخ علي، والتي تحدث فيها عن قرب انتهاء النظام السياسي في العراق.

وقال القيادي في الإطار فاضل موات، لوكالة شفق نيوز"، إن "فائق الشيخ علي انسان مهزوز، وكلامه جاء وفق اجتماعات يجريها مع جهات مخابراتية دولية مشبوهة في خارج العراق، وهي من تصور لهم الأمور بهذا النحو" وفق تعبيره.

واعتبر موات، أن "حديث فائق الشيخ علي بعيد كل البعد عن الحقيقة والواقع"، مشيراً إلى أن "العراق لا يمكن له أن يكون كما يتحدث عنه الشيخ علي، فالعراق الحالي يختلف عن ما قبل 2003".

وبين موات، وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون، ابرز كتل الاطار، ان "النظام السياسي في العراق قائم وفق الأطر الديمقراطية، ولا يمكن لأي طرف دولي وخارجي التأثير على هذا النظام"، عاداً حديث فائق الشيخ علي حول قرب انتهاء هذا النظام، "مجرد حلم يتمنى هو ومن خلفه من جهات مخابراتية دولية مشبوهة تحقيقه، وهذا الحلم لن يتحقق مهما حاولت الكثير من الدول ذلك".

وأمس الثلاثاء، قال السياسي العراقي فائق الشيخ علي، إن النظام السياسي القائم في العراق سيتم إسقاطه عبر "فريق دولي" وصفه بـ"العظيم"، وعن طريق قوة قال إنها "مدمرة".

وجاء حديث الشيخ علي لبرنامج "القرار لكم" الذي تبثه فضائية "دجلة"، الذي أكد فيه أن ظهوره في البرنامج سيكون آخر لقاء حتى العام 2024، وهو "سيكون أقصى موعد للقضاء على النظام السياسي بالكامل".

وقال الشيخ علي ايضا، إنه سبق أن حذر من اسقاط نظام صدام حسين، واليوم يكرر تحذيره بذلك.

وسئل الشيخ علي عن الجهة التي ستقود عملية الإسقاط النظام، قال "لن أفصح عن ذلك، والقوى السياسية لا تعلم بها، حيث اتحفظ على الطريقة التي سيسقط بها النظام الحالي، لكن هناك فريق دولي عظيم يخطط الآن وسينهي كل شيء عن طريق قوة ضاربة ومدمرة قادمة ولن ترحم السياسيين الفاسدين".

ولفت إلى أن "النظام المقبل سيكون نظاماً قوياً وشرساً جداً ولا اريد ان اقول إنه نظام ديكتاتوري"، مؤكدا أن "النظام القادم نظام عاصف لا يرحم على الإطلاق ولن تقف بوجه أي قوة بالعالم، ولا يوجد فيه من رجالات البعث ولا مدعي التمسك بالحكم من الشيعة".