الشيخ تميم: استثمار قطري في العراق بقيمة 5 مليارات دولار

شفق نيوز/ نقلت وكالة الأنباء القطرية عن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الخميس، قوله إن بلاده تعتزم استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات بالعراق خلال السنوات القادمة.

ووصل الأمير القطري إلى بغداد في زيارة رسمية تم خلالها توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مشروعات الطاقة والاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، تم إبرام عدد من الاتفاقات مع القطاع الخاص القطري في مجالات الطاقة والكهرباء وإدارة الفنادق والمستشفيات.

وقال البيان إن المحادثات شملت أيضا مناقشة مبادرات لتعزيز العلاقات الاقتصادية في المنطقة من بينها دعم تطوير الربط البيني لشبكة الكهرباء في الخليج وربطها بشبكة جنوب العراق.