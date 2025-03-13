الشيخة فاطمة ترحب بإجراءات السوداني لدعم المرأة العراقية

شفق نيوز/ رحبت رئيسة مجلس إدارة جمعية سواعد الخير الإماراتية، الشيخة فاطمة بن حشر آل مكتوم، يوم الخميس، بإجراءات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، لدعم المرأة العراقية وتهيئة دخولها قطاع العمل.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني للشيخة فاطمة والوفد المرافق لها، مرحباً بهذه الزيارة التي تهدف إلى تعزيز التفاهمات وتطوير التعاون والعلاقات الثنائية بين العراق والإمارات، مؤكداً حرص الحكومة على توفير كل ما من شأنه أن يسهم بارتقاء العلاقات في مختلف المجالات.

وأشار السوداني في بيان لمكتبه الإعلامي ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن العراق أصبح بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمارات، بناءً على ما يملكه من مقومات وفرص حقيقية، مبيناً أن دخول المرأة في مجال الاستثمار وقطاع العمل يعزز دورها ومشاركتها في البناء وتحقيق التنمية.

من جانبها، أعربت الشيخة فاطمة آل مكتوم عن ترحيبها بإجراءات الحكومة العراقية في دعم المرأة وتهيئة دخولها قطاع العمل، وفق البيان، مؤكدة سعيها لإنشاء مركز للأعمال الخيرية في بغداد لتأهيل ذوي الهمم، بوصفها رائدة في مجال الأعمال والنشاطات الإنسانية، حيث أبدى السوداني دعمه لهذه الخطوة ووجه بتذليل العقبات من أجل إنجاز هذا المشروع.