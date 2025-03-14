الشيباني من بغداد: إدارة الشرع تريد تعزيز العلاقة مع العراق

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، يوم الجمعة، أن الإدارة الجديدة برئاسة أحمد الشرع جادة في تعزيز روابط العلاقة مع العراق.

وقال الشيباني، في مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نظيره العراقي فؤاد حسين وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "سوريا والعراق يجب أن يقفا معا لمنع أي تدخل في شؤونهما الداخلية".

وأضاف أن "على سوريا والعراق التعاون لرفض أي تدخل خارجي تملي علينا فيها قوى خارجية ما نفعله"، مبينا ان "سوريا تواجه تحدي إعادة البناء".

وتابع قائلاً: "ملتزمون بتسهيل حركة السلع والخدمات والاستثمار مع العراق ، ونهدف من زيارتنا للعراق تعزيز التبادل التجاري وإزالة الحواجز بين البلدين"، مبينا ان "الشراكة القوية مع العراق ستجعل دمشق أكثر مناعة في مواجهة التدخلات الخارجية".

واشار وزير الخارجية السوري، إلى أن "الطريق لن يكون سهلا لكننا واثقون أن دمشق وبغداد ستخرجان من هذه المرحلة أقوى مما مضى".

وكان مصدر مطلع، أفاد بوقت سابق من اليومبوصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد، في زيارة رسمية "غير معلنة".

وفي يوم 27 شباط/ فبراير الماضي، كشفت مصادر حكومية عراقية لوكالة شفق نيوز، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد خلال شهر آذار/ مارس الحالي، وأكدت أن الزيارة قائمة ولم تلغ، وما حصل هو تأجيل لأسباب أمنية تتعلق بالجانب السوري، إلى جانب بعض التصريحات من شخصيات عراقية أثرت سلباً على موعد الزيارة وبالتالي لا توجد أية تهديدات تعيق الزيارة".

يشار إلى أن زيارة الشيباني إلى بغداد كان من المفترض أن تحصل في وقت سابق، إلا أنها لم تتحقق لأسباب لم تتوضح بشكل رسمي.

وكان وكيل وزارة الخارجية هشام العلوي، قال لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق، أن الحكومة العراقية انفتحت على الإدارة الانتقالية في سوريا، وحضر ممثلوها في اجتماعات باريس والرياض، مبيناً أن هناك ترتيباً لحضور اجتماع في بروكسل.