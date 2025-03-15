الشيباني في ضيافة الرئيس العراقي

شفق نيوز/ استقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان صدر صباح اليوم السبت، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الاستقبال تم بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

وأشار البيان، إلى أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتطورات الجارية في المنطقة.

ويوم أمس الجمعة، وصل وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى العاصمة بغداد، وأجرى لقاءات مع رئيسي الوزراء والبرلمان، وعقد مؤتمرا صحفيا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين.

وتأتي زيارة الشيباني إلى بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وسوريا، وفق ما ذكره مصدر حكومي عراقي لوكالة شفق نيوز أن المباحثات ركزت بشكل أساسي على الملف الأمني، خاصة مع تصاعد المخاوف العراقية من تمدد الجماعات الإرهابية في البادية السورية.

وأوضح المصدر أن الزيارة أسهمت في إعادة بناء الثقة بين البلدين ومهدت الطريق لتبادل الزيارات الرسمية والاعتراف بحكومة أحمد الشرع.