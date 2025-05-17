"داعش يعاد تدويرها".. الشيباني: اجتماعنا في بغداد فرصة تاريخية ونرفض أن نكون في محور

شفق نيوز/ وصف وزير الخارجية السوري أحمد الشيباني، يوم السبت، اجتماع القمة العربية في العاصمة بغداد بأنها فرصة تاريخية للبلدان العربية، محذرة في الوقت ذاته خطر بقايا داعش ومحاولات إعادة تدوير التنظيم المتشدد في سوريا.

وقال الشيباني في كلمة له خلال حضوره القمة العربية الـ34 في بغداد، ان "اجتماعنا اليوم على ارض بغداد الحبيبة عاصمة العروبة الأصيلة لهو فرصة تاريخية لتجديد العهد بيننا كدول عربية، فمهما باعدتنا الظروف وفرقتنا السياسات، فإن ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا".

وأضاف أن "سوريا التي دفعت ثمنا باهظا نتيجة سياسة نظام الأسد البائد ومقاومة مشاريع التفتيت تعود اليوم الى حضنها العربي محملة بآمال شعبها وتطلعاته ساعية لترميم الجسور وتطهير الذاكرة من جراح الانقسام واضعة نصب عينيها بناء مستقبل جديد لا يقصي احدا ولا يعادي أحدا"، مؤكدا أن "سوريا لجميع السوريين لا مكان فيها للتهميش و الإقصاء، ونضع اللمسات الاخيرة لانطلاق العمل من اجل برلمان وطني يمثل كل الطيف السوري، وتشكيل لجنة دستورية تبدأ بكتابة دستور دائم يكرس الحقوق ويصون السيادة ويؤسس لدولة القانون لا لدولة الفوضى".

تتمة..