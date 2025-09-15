الشهداء النيابية تكشف عن تسويات سياسية بشأن تمرير "البطاقات الحمراء"

شفق نيوز- بغداد

كشفت عضو لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية ضحى القيصر، يوم الاثنين، عن تسويات سياسية بشأن التصويت على قانون "البطاقات الحمراء"، محذرة من المتاجرة بملف السجناء والضحايا.

وقالت القيصر خلال مؤتمر صحفي عقدته بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "لجنة الشهداء والسجناء السياسيين تعبر عن قلقها عن وجود تسويات بشأن التصويت على بطاقات الحمراء"، مبينا أن "اللجنة لم يكن يوما لها دور في ذلك ولم تضف أي كلمة في صياغة القانون".

وأضافت أن "ما يصدر هو سرقة لجهود اللجنة، وقد عملت اللجنة خلال السنوات الماضية، حتى أوصلت القانون القراءة والتصويت على جدول أعمال المجلس، وإدراج القانون على جدول أعمال جلسة اليوم".

وأكدت أن "محاولات البعض ركوب موجة السجناء والضحايا والسجناء السياسيين يعد معيبا"، محذرا من "استمرار إطلاق التصريحات والمتاجرة بملف السجناء والضحايا".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، قد أكد قبل أشهر أن اللجان النيابية (الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، حقوق الإنسان، القانونية)، تبنت مقترح قانون من شأنه انصاف حاملي "البطاقات الحمراء"، متضمناً إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المُجحفة بحقهم.

ويُطلق وصف أصحاب البطاقات الحمراء على آلاف الجنود العراقيين الذين فرّوا أو تخلّفوا عن الخدمة الإلزامية في جيش صدام خلال ثمانينيات القرن الماضي، وجرى تسريحهم عام 1988 بقرارات تضمنت عقوبات قاسية مثل السجن وقطع صيوان الأذن ووشم الجباه، إضافة إلى حرمانهم من السفر والتوظيف والدراسة.

ورغم تقديمهم شكاوى واحتجاجات للمطالبة بإنصافهم ومنحهم حقوقًا تقاعدية، لم يتخذ مجلس النواب العراقي أي إجراء تشريعي لحسم قضيتهم حتى الآن.