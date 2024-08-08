الشمري يؤدي اليمين محافظاً لديالى (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أدّى محافظ ديالى عدنان جاير الشمري، يوم الخميس، اليمين في محكمة استئناف ديالى تمهيدا لمراسم استلام مهامه من المحافظ السابق مثنى التميمي.

وقال الشمري، خلال استلام مهامه، "انتظرونا في اكمال مسيرة الاعمار في المحافظة بدءا من الاسبوع المقبل وسنحقق الكثير".

من جانبه قال المحافظ السابق مثنى التميمي، "اليوم نسلم السلطة بشكل سلمي وسلس وديمقراطي".

وأضاف، "حققنا انجازات كبيرة طيلة السنوات الماضية على مستوى الامن والخدمات، ونهنئ الحكومة المحلية الجديدة ونشكر اهالي المحافظة".

وفي السياق، سلّم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، محافظ ديالى عدنان جاير الشمري، المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه محافظا لديالى.

كما أكد رئيس الجمهورية ضرورة استثمار التنوع والتعدد الذي تتصف به ديالى ليكون مصدر قوة عبر التعاون مع القوى والتيارات الوطنية في المحافظة، وبما يسهم في تلبية احتياجات أبنائها، والارتقاء بواقعها الخدمي وتعزيز أمنها واستقرارها.

من جانبه، قدّم المحافظ برنامجه المستقبلي وخطواته التي من شأنها التسريع في تنفيذ المشاريع الخدمية، وتعزيز فرص الاستثمار خدمة لتطلعات أهالي ديالى.