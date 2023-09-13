الشمري يصدر قراراً بتخفيف عقوبة ضباط السفارة السويدية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتدخل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لتخفيف عقوبة ضباط حماية السفارة السويدية الى الحبس البسيط بدل "الطرد".

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري ومن منطلق الإصلاح وعدم الإيمان بالانتقام من ابنائه وأخوانه الضباط واستجابة لمناشدات أهاليهم، قرر التدخل في تخفيف عقوبة الضباط في موضوع السفارة السويدية وعدم طردهم من الخدمة ويؤكد ان العقوبة ستكون الحبس البسيط فقط".

وكانت الداخلية العراقية أصدرت عقوبات وصلت الى حد الطرد من الخدمة بحق عدد من الضباط المسؤولين عن حماية السفارة السويدية في بغداد والذين اتهمتهم بالتقصير بعدم اتخاذ الاجراء اللازم بعد اقتحام وحرق السفارة من متظاهرين غاضبين بعد حادثة حرق المصحف في السويد.

وعلى إثر ذلك، أرسلت اسر ذوي الضباط لزعيم التيار الصدري مقتدى رسالة توضح فيها طبيعة الاجراء الحكومي ضد أبنائها، فيما وصف الصدر الحكومة الحالية بأنها "حكومة بني العباس وليس لهم مع القران والعقيدة صحبة".