الشمري يدعو لتعاون دولي "سريع وغير معقد" لمواجهة "آفة" المخدرات

شفق نيوز / دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، إلى تعاون دول جوار العراق من أجل القضاء على آفة المخدرات وتجارها بشكل سريع وبلا تعقيد، فيما حذر من تمادي عصابات المخدرات على مصلحة العراق والدول المجاورة.

وقال الوزير في كلمة خلال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة المخدرات تابعتها وكالة شفق نيوز؛ إن "هذا المؤتمر الذي يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء في بغداد، سيخرج بمقررات تكون بداية لعمل مشترك لمكافحة هذه الآفة".

وأضاف الشمري أن هناك "مسؤولية وطنية تاريخية تفرض علينا أن نتعاون كدول متجاورة حتى نقضي على افة المخدرات".

وبشأن جهود القوات الأمنية العراقية في مواجهة تجار المخدرات أوضح الشمري "نحاول ان نقطع تواصل عصابات هذه الجريمة"، مبينا أن "هذه العصابات لن تقف عند حدٍ معين لان ارباح هذه التجارة كبيرة".

وتابع الوزير قائلا إن "جميع هذه العصابات تنشط بين بلداننا وعلينا ان نتابع عملية القبض عليها، ومنها أن تجار المخدرات في العراق يعرفون تجار المخدرات بالأردن وبالعكس".

وأكد وزير الداخلية "نحتاج الى تبادل المعلومات حتى بالتغذية العكسية في موضوع التحقيق مع الملقى القبض عليهم ونحتاج الى التعاون في تبادل المعلومات بشكل سريع وبدون تعقيدات".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وصف، اليوم الثلاثاء، الحرب التي تخوضها السلطات العراقية ضد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بأنها "معقّدة"، مشدداً في الوقت ذاته على عدم التهاون في مواجهة هذه الآفة التي بات خطرها يهدد المجتمعات والدول.

وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال مؤتمر بغداد الدولي الأول لمكافحة المخدرات، إن قضية المخدّرات باتت تهدد المُجتمعات، وخطرها يهدد كيانات الدول، مردفا بالقول: نواجه حرباً معقّدة، يتسلل فيها العدو ليفتك بأبنائنا، ويدمّر أسرنا، ويفكك نسيجنا الاجتماعي.

وتشهد العاصمة العراقية بغداد إنعقاد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة المخدرات تشارك فيه (المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية العربية السورية و الجمهورية الايرانية الاسلامية، والجمهورية اللبنانية، والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، والجمهورية التركية) بالإضافة الى العراق البلد المضيف، فضلا عن مجلس وزراء داخلية العرب، و المكتب العربي لشؤون المخدرات و الجريمة، وجامعة نايف للعلوم الامنية والعسكرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتستمر أعمال وفعاليات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة المخدرات في بغداد يومي التاسع والعاشر من شهر آيار الجاري.