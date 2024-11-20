الشمري يدعو القوات الأمنية لإنجاح التعداد: قدموا أرقى التعامل الإنساني مع الجميع

شفق نيوز/ دعا وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الأربعاء، القوات الأمنية لإنجاح عملية التعداد السكاني، من خلال إسناد فرق التعداد الميدانية، مؤكداً على القوات الأمنية بتقديم أفضل الخدمات الأمنية وارقى التعامل الإنساني مع الجميع، حسب وصفه.

وجاء في كلمة وزير الداخلية، التي قرأها الناطق الرسمي باسم الوزارة العميد مقداد ميري، وتابعتها وكالة شفق نيوز: "يخطو بلدكم ويحث خطاه من نصر الى نصر ومن إنجاز إلى آخر، في ظل حكومة الخدمة الوطنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وها نحن اليوم على اعتاب انجاز خدمي وتنموي كبير لم يشهد له العراق مثيل منذ ما يربو على ثلاثة عقود".

ولفت إلى أن "التعداد العام للسكان خطوة تؤكد ثقه شعبكم وقيادتكم بكم ومثل ما كان النصر حليفكم في كل المنازلات السابقة فنأمل منكم ونحن على ثقة تامة بأنكم ستكونون على قدر المسؤولية المناطة بكم في انجاز هذا المشروع الكبير وهو التعداد العام للسكان في خطوة تؤكد ثقة شعبكم وقيادتكم بكم".

وتابع ميري: "مثل ما كان النصر حليفكم في كل المنازلات السابقة فنأمل منكم ونحن على ثقه تامه بانكم ستكونون على قدر المسؤولية المناطة بكم في انجاز هذا المشروع الكبير لأبناء شعبكم وجعله يمر بسهوله ويحقق الغاية المبتغى من ورائه وتكونوا خير عون وسند لاخوتكم في مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ التعداد العام وتمكينهم من تأدية مهام عملهم على خير ما يكون".

وأكمل ميري: "اخوتي وابناء الكرام ان قواتنا الامنية عرفت بمهنيتها وولائها المطلق للعراق اولا واخيرا وهذا سيكون ديدا نهجكم في إنجاز هذه التجربة التنموية الاجتماعية لإنجاح هذه التجربة التي ستؤسس الى نجاحات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والخدمي لبلدكم وهذا يعني تسجيل حضوركم في تطور ونهوض العراق كما سجلتم بأحرف من نور حضوركم في تحقيق الانتصارات على أعداء البلد وتعزيز الاستقرار".

وختم بالقول: "اعملوا واعلموا أن نجاحكم في عملكم مرهون بمدى رضى الشعب على ما تقدموه من خدمات، فاجتهدوا في تقديم أفضل الخدمات الأمنية وأرقى التعامل الإنساني مع الجميع واجعلوا القانون وتعليماته هي الفيصل في عملكم وتصرفاتكم لا تلتفتوا الى المرجفين وتوكلوا على الله فهو ناصركم وسنكون معكم خطوة بخطوة نراقب ونتابع عملكم في هدف أوحد وأسمى نسعى اليه جميعا وهو خدمة العراق والعراقيين".