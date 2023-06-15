الشمري يحث العشائر على نبذ العنف: ميسان مهمة استثمارياً

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري، يوم الخميس، أهمية محافظة ميسان في الجانب الاستثماري في البلاد، داعياً في الوقت نفسه العشائر العمل على نبذ الإخلال بالوضع الأمني.

وأكد الشمري ايضاً خلال اجتماعاته في محافظة ميسان، بعدد من شيوخ ووجهاء عشائر المحافظة "على الدور للعشائر العراقية في دعم الأمن والاستقرار ومساندة الأجهزة الأمنية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ونبذ الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع، فضلا عن المجرمين والخارجين عن القانون".

وأشار إلى "أهمية محافظة ميسان خاصة من الناحية الاستثمارية، وأن الحكومة العراقية تعمل بشكل مستمر على تحقيق الأمن والاستقرار المستدام وتوزيع الاستثمار والتنمية".

وأضاف "أننا بحاجة إلى تطوير المدن ويجب أن تكون العشائر العراقية الأصيلة فاعلة في هذا المجال وتنبذ أي عمل يخل بالوضع الأمني".