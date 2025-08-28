الشطري يجري زيارة خاطفة لدمشق.. التقى الشرع وناقش ملفات حساسة

شفق نيوز- بغداد

وصل رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، يوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق، والتقى هناك الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحثا ملفات عدة.

وقالت مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، وناقشا مواضيع أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وأوضاع الجالية العراقية في سوريا".

وأضافت أن "رئيس جهاز المخابرات والرئيس السوري يتفقان على زيادة التعاون الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت أن "زيارة رئيس جهاز المخابرات إلى دمشق جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء".

كما زار الشطري، مبنى السفارة العراقية في دمشق والتقى القائم بالأعمال العراقي، خلال زيارته، وفقا للمصادر.

وبينت أن "الشطري نقل رسالة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الرئيس السوري، التي تتناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وتجاوز التحديات المشتركة".

وهذه هي الزيارة الثالثة للشطري إلى دمشق، منذ سقوط نظام بشار الأسد، حيث كانت الأولى له في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعد أيام فقط من تسلم الشرع للحكم في سوريا، وقد أثارت الجدل في حينها، لكون الشرع استقبل الشطري، وهو يحمل سلاحا في ملابسه.

وجاءت الزيارة الثانية في نيسان/ أبريل الماضي، حيث تم إيفاد الشطري لدمشق، لغرض دعوة الشرع لحضور القمة العربية، التي عقدت في بغداد، إلا أن الشرع لم يحضرها، رغم انه التقى رئيس الحكومة محمد شياع السوداني "سرا" في قطر.

ورغم العزلة التي واجهها النظام السوري في السنوات الماضية، كانت بغداد من بين العواصم القليلة التي أبقت على مستوى معين من التواصل مع دمشق، لا سيما في ظل المصالح الأمنية المشتركة على الحدود.