الشطري عن نشاط (داعش): لا زال يستغل عدم التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة

شفق نيوز / أكد رئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، اليوم الخميس ان (داعش) لا زال يستغل عدم التنسيق بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات البيشمركة .

وقال الشطري في ملتقى السليمانية الدولي السابع الذي حضرته وكالة شفق نيوز: "مع الأسف الشديد ما زال (داعش) يحقق (الفائدة) ويستغل حالة عدم التنسيق، وبعض التناقضات خصوصاً بموضوع العلاقة بين القوات الاتحادية والبيشمركة في الإقليم".

وأضاف الشطري: اننا نسعى الى إغلاق هذه الثغرات تماماً من خلال التنسيق المشترك مع الإقليم خصوصا بين القوات الاتحادية والبيشمركة".

من جهته قال اللواء الركن عمر صالح حسن رئيس أركان قوات (70) في البيشمركة خلال كلمته في ملتقى السليمانية الدولي السابع ان "البيشمركة دافعت دائمًا عن أراضيها ولم تشكل تهديدًا لأي دولة أخرى".

واضاف حسن ان "قوات البيشمركة قوة وطنية وتعمل على حماية المواطنين بمختلف توجهاتهم وانتمائاتهم".

ويستغل تنظيم (داعش)، حالة الفراغ في المناطق الفاصلة بين القوات الاتحادية والبيشمركة، وهاجم مواقع تابعة للقوات الأمنية وأماكن مدنية أيضاً في مناطق متعددة اسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والقوات الامنية.