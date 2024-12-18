الشطري رئيسا للمخابرات العراقية والوائلي يعود الى المنافذ

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً يقضي بتكليف حميد الشطري رئيسا لجهاز المخابرات وعمر الوائلي برئاسة هيئة المنافذ الحدودية.

وأفاد مصدر حكومي، لوكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد كلف حميد الشطري رئيساً لجهاز المخابرات العراقية.

وكان الشطري يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوطني سابقا.

وبحسب المصدر، فقد أعاد السوداني تكليف عمر الوائلي برئاسة هيئة المنافذ الحدودية مرة أخرى، بعد فترة من تجميده من المنصب.