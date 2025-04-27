الشرع يتلقى دعوة رسمية من العراق لحضور "قمة بغداد"

شفق نيوز/ تسلم الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الأحد، دعوة رسمية من العراق لحضور فعاليات القمة العربية المقرر انعقادها الشهر المقبل في العاصمة بغداد.

وذكرت وزارة الثقافة العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، قام وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، اليوم الأحد 27 نيسان/ أبريل، بتسليم دعوة رسمية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، للمشاركة في أعمال القمة العربية التي ستنعقد في العاصمة بغداد بتاريخ 17 آيار/ مايو المقبل".

يشار إلى أن اجتماعاً سابقاً للإطار التنسيقي شهد غياب بعض قياداته، من بينهم قيس الخزعلي، فيما غادر نوري المالكي مبكرًا بسبب تباين الآراء، خصوصًا بشأن العلاقة مع سوريا، وفق ما كشفته مصادر سياسية مطلعة لوكالة شفق نيوز.

وأخبر أحد المصادر في الإطار التنسيقي الوكالة، بأن زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي تغيب عن الاجتماع، فيما غادر زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي الاجتماع مبكرًا، نتيجة تباين في وجهات النظر، لا سيما حول العلاقات العراقية السورية، والانفتاح على حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.

وبحسب المصدر، فقد دافع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال الاجتماع عن توجهات حكومته، مشيرًا إلى أن تعزيز التعاون مع دمشق يحقق مكاسب أمنية للعراق، أبرزها تأمين الحدود الغربية، وإحباط محاولات تسلل تنظيم داعش، فضلاً عن تخفيف الضغوط الأمريكية بهذا الصدد.

وأثار لقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قائد جبهة تحرير الشام (سابقاً)، في وقت سابق بدولة قطر، جدلاً واسعاً خاصة وأن الأخير عليه مذكرة قبض عراقية عندما كان في تنظيم القاعدة خلال وجوده في العراق.

لكن الخبير القانوني العراقي محمد جمعة، أوضح لوكالة شفق نيوز، أن "الشرع حالياً بحكم رئيس دولة، وبموجب القوانين العراقية والدولية، فإن رؤساء الجمهورية لهم حصانة، لذلك لا يمكن للعراق محاسبة أي رئيس جمهورية عن أي جريمة كانت بموجب هذه الحصانة، وبالتالي أي قضية سابقة على الشرع هي ساقطة بموجب القانون لحصانته ولا يمكن محاسبته عليها".