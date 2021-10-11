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الشبكات الرقابية تعلن مجموعة خروقات التصويت العام للانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-11T09:02:02+0000
الشبكات الرقابية تعلن مجموعة خروقات التصويت العام للانتخابات العراقية

شفق نيوز/ اعلن تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات العراقية، يوم الاثنين، تسجيل مجموعة خروقات في التصويت العام الذي اجري امس.

وقال عضو ائتلاف شبكات مراقبة الانتخابات الوطنية  دشتي صديق في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، "كان لدينا مراقبون في جميع المراكز والمحطات"، مشيراً إلى "رصد تعطل 281 جهاز الكتروني في المحطات بشكل عام".

وأوضح أن تلك المحطات "لم تعمل وتأخر فتحها من مجموع 8191 محطة"، مبيناً أن "34 محطة اطفأت احهزتها بعد الساعة السادسة".

وأضاف "رصدنا أيضاً إدخال اجهزة الموبايل الى مراكز الاقتراع"، موضحاً أن "9‎%‎ من جميع المحطات تم اخراج المراقبين للمنظمات من المحطات".

وأشار أيضاً إلى أنه "تم السماح بالتصويت في 703 محطة دون ان يكون بحوزتهم مستمسك رسمي إلى جانب البطاقة البايومترية مع وجود اشخاص في بعض المراكز دون ان يكون لتواجدهم اي صفة رسمية".

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