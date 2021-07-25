الشابندر يتحدث عن تحرك دولي لتأجيل الانتخابات العراقية ويربطها بـ"الجريمة المنظمة"

شفق نيوز/ علّل السياسي العراقي عزت الشابندر، يوم الأحد، تزايد عمليات الاغتيال للناشطين المدنيين والصحفيين والتفجيرات، بأنها محاولة لتأجيل الانتخابات التشريعية العراقية.

وقال الشابندر في تغريدة على موقع تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحجة الوحيدة التي يعمل عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية (الأمم المتحدة) وأدواته في الداخل لاعتمادها في انجاح مشروع تأجيل الانتخابات، هي ان العراق بيئة غير آمنة".

وأضاف "من هنا تعرفون لماذا بدأت تتصاعد وتيرة الجريمة المنظمة، ومن يقف وراءها".

وتصاعدت في الأشهر الأخيرة وتيرة الاغتيالات للصحفيين والناشطين المدنيين إلى جانب عودة التفجيرات والهجمات المسلحة التي تستهدف المدنيين والقوات الأمنية من قبل تنظيم داعش.