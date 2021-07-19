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السيسي يؤكد دعمه لجهود حكومة الكاظمي في ترسيخ السلام بالمنطقة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-19T10:05:38+0000
السيسي يؤكد دعمه لجهود حكومة الكاظمي في ترسيخ السلام بالمنطقة

شفق نيوز/ أعرب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، عن تطلعه لمزيد من "العمل الثنائي" مع جمهورية مصر، فيما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لجهود الحكومة العراقية في ترسيخ السلام والأمن بالمنطقة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الاخيــر تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مبيناً أن السيسي، هنّأه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنّى الجانبان، وفق البيان، دوام التقدّم والازدهار للشعبين العراقي والمصري، والسير قدماً على طريق توطيد روابط التعاون الثنائي، والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل.

وأعرب الكاظمي خلال الاتصال، عن تطلعه إلى المزيد من العمل الثنائي مع جمهورية مصر العربية، نحو كلّ ما يعزز أمن المنطقة واستقرارها، ومواجهة التحديات الراهنة التي تواجه شعوب المنطقة.

من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عزم مصر على تعزيز روابط الإخوّة والصداقة والتنمية المستدامة مع العراق، والمضي في تنسيق المواقف الثنائية لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين، ودعم جهود الحكومة العراقية في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة.

 

 

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

19 - تموز - 2021

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