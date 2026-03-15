السيسي يندد بالهجمات التي وقعت على المدن العراقية من جميع الأطراف

شفق نيوز- بغداد

بحث رئيس الحكومة (منتهية الولاية) محمد شياع السوداني، يوم الاحد، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطورات المنطقة، فيما ندد الاخير بالهجمات على المدن العراقية.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتصال بحث آخر التطورات في المنطقة وتداعيات استمرار الحرب على الاستقرار الإقليمي، حيث جرى التأكيد على أهمية تنسيق الموقف العربي وتحقيق التضامن، للمساهمة بمعالجة الأزمات عبر الاحتكام للحوار، بما يحفظ أمن المنطقة ويحمي مصالح ومقدرات شعوبها".

وأضاف "كما جرى التنديد بالهجمات التي وقعت على المدن العراقية من جميع الأطراف، ورفض استهداف تشكيلات القوات الأمنية بمختلف صنوفها، ومحاولات زج العراق بالحرب الدائرة في المنطقة".

وتابع أن السوداني شدد على ضرورة "تعزيز العمل المشترك، لمواجهة التحديات الراهنة، وحثّ المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته في التحرك لوقف الأعمال العسكرية، ومنع اتساع رقعة الصراع وانعكاساته الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".