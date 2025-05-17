السيسي وبن تميم يصلان بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34

شفق نيوز/ وصل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي وامير دولة قطرتميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، صباح السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين، التي تنطلق في وقت لاحق من اليوم.

وكان في استقبالهما نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين في مطار بغداد الدولي، فيما حضر كلا من الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى القصر الحكومي الذي سيحتضن اجتماعا القمة.

وتنطلق اليوم السبت في بغداد أعمال القمة العربية الـ34 بمشاركة قادة ومسؤولين عرب، وسط إجراءات أمنية مشددة. وتتضمن الجلسة الافتتاحية كلمات العراق، بعد تسلمه رئاسة القمة من البحرين، إضافة إلى كلمات الأمين العام للجامعة العربية والزعماء المشاركين.