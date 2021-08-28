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السيسي: مصر تقف سنداً للحكومة العراقية وندعو لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي

Category: سیاسة

Date: 2021-08-28T11:12:21+0000
السيسي: مصر تقف سنداً للحكومة العراقية وندعو لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي

شفق نيوز/ دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي، فيما لفت إلى أن "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" يثبت دعائم التعاون البناء بين مصر والعراق والأردن.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السيسي، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال الرئيس المصري، في كلمته، إن "مصر ستواصل دعم ومساندة الحكومة العراقية في جهود استقرار البلاد"، مؤكداً في الوقت نفسه، ثقة مصر بـ"قدرة العراق على إنجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل".

واعتبر السيسي، الانتخابات العراقية المقبلة مسؤولية شعبية، وأكد أنها "تتطلب مشاركة الجميع في اختيار الأصلح".

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