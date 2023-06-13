السيسي يبلغ السوداني رغبة مصر في "شراكة طويلة الامد" مع العراق

شفق نيوز/ أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رغبة بلاده في توسعة آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ضمن شراكة طويلة الأمد.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني التقى في قصر الاتحادية، صباح اليوم الثلاثاء، رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى القاهرة، التي وصلها يوم أمس على رأس وفد حكومي رفيع".

وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، التي تشهد تقدمًا ملموسًا على مختلف المستويات والصعد، ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وشهد اللقاء التأكيد على مواصلة التعاون المتبادل، وترجمته إلى واقع عمل ملموس، بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إنضاج العمل المشترك، لمواجهة مختلف التحديات والأزمات، وتحقيق التكامل في مجالات عدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين والمصالح المتبادلة لشعبيهما.

من جانبه، رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة رئيس مجلس الوزراء إلى مصر، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، كما عبر عن تقديره لدور العراق وجهوده في دعم استقرار المنطقة واستدامة الأمن فيها، وأشار إلى رغبة مصر في توسعة آفاق التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ضمن شراكة طويلة الأمد تعزز التنمية لكل الشعوب الشقيقة والصديقة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وصل يوم أمس الإثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع، حيث من المؤمل ان يبرم عدد من الاتفاقيات بين البلدين.