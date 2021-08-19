السيسي والكاظمي يبحثان الأوضاع في أفغانستان

شفق نيوز/ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، دعم بلاده للعراق في مساعيه لتقوية مؤسسات الدولة وحفظ سيادته.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن السيسي بحث هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مستجدات الأوضاع في أفغانستان.

وأكد السيسي دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، ولجهود الكاظمي في تقوية دور مؤسسات الدولة، وصون سيادة وعروبة العراق.

وشدد الرئيس المصري على أن مصر ستواصل تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.

بدوره أكد الكاظمي تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة.

ويستعد العراق لعقد قمة بغداد اواخر الشهر الجاري بمشاركة دول الجوار وعدد من الدول الكبرى لبحث ومعالجة المشاكل الامنية والاقتصادية.