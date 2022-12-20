السيسي: نجاح العراق نجاح لنا جميعا

شفق نيوز/ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، أن نجاح واستقرار العراق هو نجاح لجميع دول المنطقة، مؤكداً إيمانه بقدرة العراقيين على النهوض ببلدهم.

وقال السيسي في كلمة له خلال اعمال المؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة المنعقد في الأردن "يأتي اجتماعنا اليوم ونحن نشهد تحسناً ملحوظاً وتقدماً حققه العراق والعراقيين، وأهنئ ؤئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل حكومته وأهنئ العراقيين بما تحقق".

واضاف ان "انعقاد قمتنا اليوم يحمل دلالة سياسية مهمة ويدل على رغبة صادقة بالانتقال الى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل بين العراق ومصر والاردن او غيرها".

واعتبر السيسي أن انعقاد القمة "يمثل فرصة لاكتشاف آفاق جديدة دعماً للاستقرار ومواجهة التحديات المرتبطة بالأحداث الدولية وتأمين الأمن الغذائي والصحي والطاقة".

وتابع الرئيس المصري "لقد واجه العراق على مدى سنوات طويلة الكثير من التنظيمات الارهابية والتدخلات الخارجية ما أثقل كاهل العراقيين وامتد تأثير ذلك على دول المنطقة".

وأردف السيسي "مصر تثمن عالياً التضحيات الباسلة التي قدمها العراقيون ضد الارهاب والقضاء على مشاريعه الظلامية".

وقال "لا يفوتني ان اشد على ساعد الدولة العراقية في مجال الاعمار والنهضة العمرانية، وأجدد التأكيد على دعم مصر الكامل لهذه الجهود الدولية التي تسهم بترسيخ مفهوم الوطن الآمن والمستقر فإن نجاح العراق نجاح لنا جميعا".

واضاف "وفي اطار من المصارحة فإن هذه الأهداف لن تتحقق ما لم يتم تجاوز الطائفية والأفكار الرجعية والانفتاح على الجميع من مختلف الأديان والمذاهب".

وأكد السيسي "نجدد الالتزام بالمواثيق الدولية وفي مقدمتها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم الاعتداء والتوقف عن فرض سياسة الأمر الواقع".

وشدد على ان "مصر ترفض اي تدخلات خارجية في شؤون العراق وتساند تقدم العراق وحماية مؤسساته وهذا سينكعس على امن سائر الدول، وايمانا من مصر فقد شاركنا مع الأردن لتأسيس التحالف الثلاثي بين العراق ومصر والأردن لتحقيق ما يؤمن لشعوب حياة مستقرة".

وختم السيسي بالقول "اتوجه الى شعب العراق بالقول: يا شعب بلاد الرافدين العظيم انا مؤمن أنكم قادرون على النهوض ببلدكم وبكل يقين بما تمتلكونه من تعددية وامكانية سيتيح لكم تجاوز العقبات مهما كانت، لقد قدمتم الكثير لتحرير بلدكم وستجدون في مصر دائما المساعد لكم في جميع المجالات".