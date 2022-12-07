السيستاني يؤكد على "التعايش السلمي" وبلاسخارت: ممتنون للقاء به

شفق نيوز/ أكد المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، يوم الأربعاء، على أهمية "التعايش السلمي" بالبلاد، في وقت ثمنت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت لقائها بالمرجع، واصفة اللقاء بأنه "قيمة كبيرة".

وقالت بلاسخارت في تصريحات صحفية أدلت بها بعد لقائها السيستاني في النجف: ناقشنا أهمية حكمة المرجع الأعلى ودعمه للتعايش السلمي، مضيفة "ممتنون للقاء السيد السيستاني".

وذكرت بلاسخارت، أن "السيستاني يؤكد على التعايش السلمي لجميع المكونات في العراق"، مشيرة الى أن "هناك قيمة كبيرة في لقائنا مع السيد السيستاني".

من جابنه قال الممثل السامي لتحالف الحضارات ميغيل أنخيل موراتينوس: أنقل تحيات الأمين العام للأمم المتحدة والبابا فرنسيس للسيد السيستاني، موضحا أن الأمم المتحدة تدعم المصالحة الوطنية وحماية الحضارات في العراق.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن بلاسخارات وصلت، صباحاً، الى النجف عن طريق البر، وأشار إلى أن الممثلة الاممية ستلتقي خلال زيارتها النجف المرجع الديني الاعلى في العراق علي السيستاني.

وتأتي زيارة بلاسخارات هذه إلى النجف، بعد زيارات سابقة قامت بها منذ أكثر من عام التقت خلالها المرجع الديني الاعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فضلا عن مسؤولين محليين.