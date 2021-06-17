السيستاني يوضح موقفه من المرشحين للانتخابات الإيرانية

شفق نيوز/ نفى مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في ايران، يوم الخميس، دعمه لأي مرشح في الانتخابات الإيرانية المقرر إجراؤها غدا الجمعة.

وذكر المكتب في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "ما تداوله نشطاء في منصات التواصل الاجتماعي عن دعم مرشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، مزاعم وأكاذيب لا صحة لها".

يشار إلى أن المرجع السيستاني اشتهر ببعده عن الحراك السياسي بصورة علنية، حيث يفضل عدم الظهور، وينقل ممثلوه وجهات نظره عبر بيانات أو تصريحات للمتحدثين باسمه.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي كان السيستاني قد دعا عقب لقائه مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إلى "المشاركة بصورة واسعة في الانتخابات العراقية".

جدير بالذكر أن الانتخابات الإيرانية ستجرى بداية من غد الجمعة، حيث من المفترض أن يصوت 59 مليونا من الإيرانيين فيها، وسط توقعات بألا تزيد النسبة عن 40% حسب تقارير إعلامية.