السيستاني يوصي بمواصلة الدفاع عن حقوق العراقيين المتضررين من نظام صدام

شفق نيوز - النجف

صرح عبد الهادي الحكيم المقرب من المرجعية الدينية العليا للشيعة بالعراق، إنه التقى اليوم الأربعاء، المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني في النجف.

وكتب الحكيم في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه استمع خلال اللقاء الى توجيهات وتوصيات ودعوات السيستاني "باستمرار بذل الجهد في الدفاع عن حقوق المظلومين العراقيين الذين كابدوا من ويلات النظام البائد، ولا زالوا يعانون من عدم نيل حقوقهم كاملة رغم مضي أكثر من عشرين عاما على زواله".

وأضاف أنه التقى أيضا نجل السيستاني محمد رضا السيستاني، مردفا بالقول "تداولت معه في القضايا التي تخص العراق والعراقيين في حاضرهم المعاش ومستقبلهم المنتظر".