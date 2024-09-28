السيستاني ينعى نصر الله: انموذجاً قيادياً قلّ نظيره

شفق نيوز/ عزى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، يوم السبت، باغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله والذي قضى بقصف اسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال السيستاني في بيان، "تلقّينا ببالغ الأسى والأسف نبأ استشهاد العلامة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نـ ــصر الله وكوكبة من إخوانه في المقاومة اللبنانية الشريفة وعشرات المدنيين الأبرياء في المجزرة المفجعة التي اقترفها جيش العدو الإسرائيلي في ضاحية بيروت العزيزة".

وأضاف، "لقد كان الشهيد الكبير انموذجاً قيادياً قلّ نظيره في العقود الأخيرة، وقد قام بدور مميز في الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي بتحرير الأراضي اللبنانية، وساند العراقيين بكل ما تيسر له في تحرير بلادهم من الإرهابين الدواعش، كما اتخذ مواقف عظيمة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم حتى دفع حياته الغالية ثمناً لذلك".