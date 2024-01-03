السيستاني يعزي الشعب الإيراني بتفجيرات كرمان: مدعاة لمزيد من الحزن

شفق نيوز/ قدم مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، اليوم الأربعاء، تعازيه إلى الشعب الإيراني بالحادث "الإرهابي" الذي وقع في محافظة كرمان جنوب شرق إيران.

وقال مكتب المرجع الديني الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم في محافظة كرمان وأسفر عن استشهاد وجرح المئات من الأبرياء لهو مدعاة لمزيد من الحزن والأسى"، مبديا تعازيه "للأسر المكلومة وعموم الشعب الإيراني".

وكانت مصادر رسمية إيرانية أفادت، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة تفجيري كرمان الى نحو 250 قتيل وجريح، في وقت توعد فيه وزير الداخلية بـ"ردّ ساحق وعاجل".

وقالت هيئة الطوارئ الإيرانية، إن "عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان ارتفع إلى 103 قتلى و141 جريحا".

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أفاد، اليوم الأربعاء، بوقوع انفجار بالقرب من قبر قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، في محافظة كرمان، مخلفاً 15 مصاباً على الأقل في حصيلة أولية.

وفي تطور لاحق، أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن تفجيرين إرهابيين على الطريق المؤدي إلى قبر سليماني في كرمان جنوب إيران، ما تسبب بحالة من الذعر بين الحشود المتواجدة في المكان.

وتحدثت العلاقات العامة بإدارة الطوارئ في إيران، لوكالة "تسنيم"، عن عدد المصابين في حادث الانفجار على طريق روضة الشهداء في كرمان، وقالت: "قبل دقائق قليلة، وقع حادث انفجار في نفق (كنبد جبليه)، حيث أصيب 15 شخصاً وتم نقلهم إلى المراكز الطبية".