السيستاني يرفض قيام جهات سياسية وخدمية في العراق بوضع صوره

شفق نيوز - النجف

أعرب مكتب المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، يوم الأحد، عن رفضه إزاء قيام بعض الجهات السياسية والخدمية بوضع صورة المرجع على لافتاتها وملصقاتها التي ترفعها في الأماكن العامة ولا سيما في طريق المشاية لزيارة الإمام الحسين.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "إذ نؤكد مرة أخرى على رفض هذا التصرف نرجو من الجميع الاجتناب عن مثله"، مطالبا، الجهات المعنية باتخاذ الإجراء المناسب بهذا الصدد.