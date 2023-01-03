السيستاني يدعو إلى تجنب العنف في التعامل مع "طالبان"

المرجع السيستاني يستقبل وفداً من علماء أفغانستان اليوم

شفق نيوز/ دعا المرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني، خلال استقباله في النجف، يوم الثلاثاء، وفداً لمجلس علماء الشيعة في أفغانستان الى تجنب "العنف" بالتعامل مع حكومة "طالبان".

وأشار السيستاني، وفق مواقع اخبارية مقربة من مكتبه، إلى "الظلم الذي يتعرض له أبناء الشعب وخاصة النساء في أفغانستان"، وقال إن "جميع المسلمين والمجتمع العالمي يجب أن يقفوا إلى جانب الشعب الأفغاني المظلوم ولا يتركوه لوحده وألا يدخروا جهدا في تقديم المساعدة له لما يسهم في التقليل من معاناته".

كما عبر المرجع الشيعي عن "أسفه الشديد لما عانى منه الشعب الأفغاني على مدى العقود الأخيرة"، مشيراً إلى "الفظائع التي يتعرض لها جميع أبناء الشعب لاسيما النساء في أفغانستان".

وشدد السيستاني على "ضرورة الحفاظ على الوحدة والتضامن الوطني والتماسك الداخلي ومراعاة التعايش السلمي مع جميع القوميات والفئات".

ودعا المرجع السيستاني، خلال اللقاء، إلى "اجتناب العنف في التعامل مع الحكام الحاليين، وأن يعمل المجلس كل ما بوسعه من أجل استيفاء حقوق الشعب الأفغاني".