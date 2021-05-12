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السيستاني والصدر يؤكدان مساندتهما للمقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل

Category: سیاسة

Date: 2021-05-12T04:40:05+0000
السيستاني والصدر يؤكدان مساندتهما للمقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل

شفق نيوز/ أكد مكتب المرجعية العليا للشيعة في النجف المتمثلة بآية الله علي السيستاني يوم الأربعاء دعمها للمقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للسيستاني أن "المرجعية الدينية تؤكد - مرة أخرى - مساندتها القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، الذين يسعون الى قضم المزيد من اراضيه وتهجيره من اجزاء أخرى من القدس الشريف، وتدعو الشعوب الحرة الى دعمه ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة".

وأضاف البيان ان "المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الاراضي المحتلة هذه الايام تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخلّيهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات".

وفي السياق أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي جهاد نخالة.

وقال بيان صادر عن مكتب الصدر أن الأخير أكد الجهوزية التامة لدعم الشعب الفلسطيني.

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